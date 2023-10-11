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Допинг

Сегодня, 17:55

Конор Макгрегор вернулся в пул тестирования USADA

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Конор Макгрегор.
Фото AFP

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что вернулся в пул тестирования Антидопингового агентства США (USADA).

35-летний ирландец опубликовал у себя в соцсетях отрывок из письма, которое получил от USADA. В письме говорится, что спортсмен вновь стал членом пула тестирования на допинг от UFC.

О выходе Макгрегора из пула USADA стало известно в октябре 2022 года. Из-за отсутствия в пуле спортсмен не мог проводить поединки в UFC.

Для того, чтобы вернуться в октагон, ирландцу необходимо провести шесть месяцев под надзором USADA.

На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

В конце августа Макгрегор намекнул, что его бой с Майклом Чендлером может состояться 16 декабря на турнире UFC 296.

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