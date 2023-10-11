Роберт Уиттакер рассказал, готов ли он драться с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) заявил, что его команда не допустит, чтобы он выходил на бой на коротком уведомлении.

«Готов ли Коста драться? Слушай, у него, кажется, была инфекция на руке, а инфекция может убить человека, — начал Уиттакер на MMArcade Podcast. — Судя по фото, он перенес серьезную операцию, и после такого ты должен восстанавливаться. Но он говорит, что даже не задумывался о снятии с поединка [улыбается]. Один только белый халат на тебе говорит: «Брат, тебе не следует драться». Он отлично прикидывается [когда говорит, что не хочет сниматься с боя], понимаете, о чем я?

У него плохая репутация. Он каждый раз сливается. Он отказывается от боев в последнюю минуту, как глупый болван. Смешно, не думал, что я когда-то до этого говорил «глупый болван». Это впервые! Потенциально, он не будет драться с Чимаевым, а это означает, что UFC ищет ему замену.

Выйду ли я на бой с Чимаевым? Слушай, моя команда никогда бы не позволила мне выйти на бой с 12-дневной подготовкой, учитывая, какой исход был в моем прошлом поединке. Моя команда ни за что не разрешит мне выйти на этот бой. Я знаю, что Каннонье хотел подраться до конца года. Я уверен, что UFC может сказать ему: «Если ты побьешь Чимаева, мы дадим тебе бой за титул». Чимаев — это тяжелый бой для любого, давай будем честны. У нас сложная ситуация, потому что мы даже не знаем, готов ли Коста драться. Я слышал, что Веттори отказался драться. Вот почему так хорош Волкановски. Может быть, он подерется с Чимаевым до боя с Махачевым? Был ли у UFC резервный боец для боя Косты и Чимаева? Слушай, UFC, как правило, так делают только для титульных поединков. Мне нравится Чимаев. Он мне нравился гораздо больше, когда выступал в полусреднем весе. Теперь он может войти в топ-5 среднего веса, поэтому нам нужно отложить нашу дружбу».

Ранее Пауло Коста (14-2) заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Хамзатом Чимаевым (12-0). Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой Косты и Чимаева под вопросом.