Сулумов заявил, что любой боец из России с рекордом может конкурировать в UFC

Чемпион Fight Nights Магомед Сулумов считает, что UFC подписывает бойцов по непонятному принципу. По его мнению, в организации выступает много спортсменов среднего уровня.

«UFC непонятно берет бойцов. Оказываешься в нужном месте в нужное время — тебя подписывают, хоть ты середнячок. При этом могут не подписать, даже если у тебя высокий уровень. Это дело случая. Мы видим, что необязательно быть сверхкрутым бойцом, чтобы оказаться в UFC. Есть примеры, когда туда брали середнячков с рекордами 7-3 или 8-4. Даже боец из нашего Young Eagles может туда попасть. Любой боец из России, у кого есть рекорд, может там без проблем конкурировать», — приводит «РБ Спорт» слова Сулумова.

На счету 26-летнего Сулумова 10 побед и два поражений за карьеру в ММА. Он выступает на профессиональном уровне с 2015 года.