Ислам Махачев: когда следующий бой UFC и сколько поединков проведет в 2024 году

Махачев планирует провести в 2024 году два боя в UFC

Стали известны планы чемпиона UFC Ислама Махачева на ближайший год. Российский боец сообщил, что следующий поединок в рамках промоушена проведет против Джастина Гейджи.

У 35-летнего американца 25 побед и 4 поражения в карьере. Он занимает второе место в рейтинге UFC в легком весе.

Также Махачев уточнил, что в 2024 году проведет еще один поединок — с победителем боя Чарльза Оливейры и Армана Царукяна на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Ислам добавил, что после этого он планирует выйти в октагон в феврале 2025 года, однако детали пока неизвестны.

Последний поединок Махачев провел в октябре на турнире UFC 294 за титул в легком весе в UFC против Александра Волкановски. Тогда Ислам в главном событии UFC 294 нокаутировал соперника.

За всю карьеру в ММА 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ислам — чемпион UFC в легком весе. Россиянин завоевал пояс после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. В феврале и октябре 2023 года дагестанский боец провел две защиты — против поднимавшегося в его дивизион чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.