Хамзаев: «Хабиб может стать депутатом не только в Дагестане»

Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев ответил на вопрос, способен ли Хабиб Нурмагомедов начать политическую карьеру в Дагестане.

«Ничего ему не мешает. И не только в Дагестане, но и в целом. Хабиб — человек с именем и возможностями. Но он должен сам выбирать, чем ему заниматься. Должно быть понимание, что карьера политика имеет определенные ограничения, в том числе на владение активами, недвижимость за рубежом и многие другие действия. Считаю, что спортсмены могут участвовать в политической жизни страны. В целом это нормальное явление не только российского колорита, но и мирового», — цитирует Хамзаева Sport24.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Всего за карьеру он провел 29 боев в ММА, во всех из которых одержал победы.