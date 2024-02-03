Сулумов считает, что Махачеву не хватает своего Макргегора

Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов рассказал, чего не хватает Исламу Махачеву, чтобы превзойти в популярности Хабиба Нурмагомедова.

«Вряд ли кто-то Хабиба превзойдет в ближайшее время. Уровень медийности у них разный. Махачеву не хватает своего Конора Макгрегора. У него соперники поскучнее, чем были у Хабиба. Ты можешь сам что-то делать и говорить, но если нет хорошего антагониста, зрителям это не заходит», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.ru.

За всю карьеру в ММА 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ислам — чемпион UFC в легком весе. Россиянин завоевал пояс после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. В феврале и октябре 2023 года дагестанский боец провел две защиты — против поднимавшегося в его дивизион чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.