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3 февраля, 11:04

Сулумов считает, что Махачеву не хватает своего Макргегора

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов рассказал, чего не хватает Исламу Махачеву, чтобы превзойти в популярности Хабиба Нурмагомедова.

«Вряд ли кто-то Хабиба превзойдет в ближайшее время. Уровень медийности у них разный. Махачеву не хватает своего Конора Макгрегора. У него соперники поскучнее, чем были у Хабиба. Ты можешь сам что-то делать и говорить, но если нет хорошего антагониста, зрителям это не заходит», — цитирует Сулумова MMA.Metaratings.ru.

За всю карьеру в ММА 32-летний Махачев одержал 25 побед и потерпел 1 поражение. Россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ислам — чемпион UFC в легком весе. Россиянин завоевал пояс после победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой в октябре 2022 года. В феврале и октябре 2023 года дагестанский боец провел две защиты — против поднимавшегося в его дивизион чемпиона в полулегком весе австралийца Алекса Волкановски.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Магомед Сулумов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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