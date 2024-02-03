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3 февраля, 15:32

Вартанян: «Связи в UFC играют намного большую роль, чем в России»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Гран-при АСА в легком весе Эдуард Вартанян в беседе с журналистами объяснил, почему до сих пор не может подписаться в UFC.

— Армен Гулян (спортивный директор лиги «Наше Дело», — Прим. «СЭ») сообщил, что переговоры ваши с UFC находятся в лучшей стадии, чем раньше. Можете объяснить, что это значит?

— То, что большое количество людей пообщалось с тем же Шоном Шелби, Даной Уайтом, поэтому это только изначально. Как минимум, есть определенное понимание, как вся эта игра устроена там. Ты понимаешь, что там связи играют намного большую роль, чем здесь [в России] даже, по иронию судьбы.

2 марта в лиге «Наше Дело» Вартанян проведет бой по кикбоксингу против бывшего топового легковеса UFC Дамира Исмагулова.

Эдуард Вартанян
UFC
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