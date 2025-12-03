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Стрикленд и Эрнандес отказались проводить бой на турнире UFC 325

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, что отказался от поединка с соотечественником Энтони Эрнандесом на турнире UFC 325. Он пройдет 31 января в Сиднее.

«Я сказал «нет» австралийскому турниру. Эрнандес не хочет этого делать, я не хочу этого делать, так что мы этого делать не будем. Давайте лучше организуем этот бой в США», — сообщил Стрикленд в социальных сетях.

34-летний Стрикленд в феврале 2025 года на турнире UFC 312 уступил Дрикусу Дю Плесси единогласным решением судей. На его счету 29 побед и семь поражений.

32-летний Эрнандес в августе 2025 года на турнире UFC on ESPN 72 победил Романа Долидзе удушающим приемом в четвертом раунде. В его активе 15 побед и два поражения. Один бой был признан несостоявшимся.

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Шон Стрикленд
Энтони Эрнандес
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