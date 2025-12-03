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3 декабря 2025, 16:00

Малютин — о предстоящем бое Яна и Двалишвили: «Очень хочется, чтобы Петр оторвал голову Мерабу»

Константин Белов
Корреспондент

Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» дал прогноз на реванш между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Очень хочется, чтобы Ян оторвал голову Двалишвили. Но, как сложится бой, большой вопрос, силы равны. Петр взял с собой в лагерь для подготовки Курбана Гаджиева. Мне кажется, что он сильнее, чем Мераб. То есть подготовка у Яна прошла очень хорошо, он должен был исправить свои ошибки. Плюс у Двалишвили это будет четвертый бой за год. С одной стороны, это серьезная нагрузка, но с другой — у грузина есть уверенность. Он трижды защитил пояс в своей категории, а в 2023 году уже победил Яна. Хочу пожелать нашему российскому бойцу удачи в предстоящем бою», — сказал Малютин «СЭ».

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Их первый поединок состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили vs&nbsp;Петр Ян, Александр Пантожа и&nbsp;Богдан Гуськов.UFC 323 Ян vs Двалишвили 2 и Пантожа vs Ван: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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