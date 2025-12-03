Малютин — о предстоящем бое Яна и Двалишвили: «Очень хочется, чтобы Петр оторвал голову Мерабу»

Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» дал прогноз на реванш между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Очень хочется, чтобы Ян оторвал голову Двалишвили. Но, как сложится бой, большой вопрос, силы равны. Петр взял с собой в лагерь для подготовки Курбана Гаджиева. Мне кажется, что он сильнее, чем Мераб. То есть подготовка у Яна прошла очень хорошо, он должен был исправить свои ошибки. Плюс у Двалишвили это будет четвертый бой за год. С одной стороны, это серьезная нагрузка, но с другой — у грузина есть уверенность. Он трижды защитил пояс в своей категории, а в 2023 году уже победил Яна. Хочу пожелать нашему российскому бойцу удачи в предстоящем бою», — сказал Малютин «СЭ».

ММА UFC: Двалишвили — Ян

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Их первый поединок состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.