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Цзю надеется на победу Яна над Двалишвили

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю в разговоре с «СЭ» дал прогноз на реванш между Петром Яном и Мерабом Двалишвили.

«Надеюсь, Петя готов к бою на сто процентов. Он должен справиться с давлением и вновь стать чемпионом. Сейчас они оба мотивированны: один хочет доказать, что по праву выиграл в первом бою, второй — доказать, что это была случайность», — сказал Цзю «СЭ».

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян проведет реванш с действующим обладателем пояса Двалишвили на турнире UFC 323. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

Руслан Ботвенко

ММА UFC: Двалишвили — Ян
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
Костя Цзю
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