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Сегодня, 09:45

Стерлинг дал прогноз на бой О'Мэлли и Марлона Веры

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) заявил, что действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) вновь проиграет Марлону Вере (21-8).

«Чито действительно может победить Шона О'Малли. И я знаю, что люди говорят, что это легкая победа [для О'Мэлли], но такова специфика дивизиона. Я говорю прямо сейчас, я предсказываю поражение [О'Мэлли]. Я предсказываю, что Чито снова победит Шона», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.

Алджамейн Стерлинг
Марлон Вера
Шон О`Мэлли
UFC
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