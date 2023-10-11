Стерлинг дал прогноз на бой О'Мэлли и Марлона Веры

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (23-4) заявил, что действующий чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) вновь проиграет Марлону Вере (21-8).

«Чито действительно может победить Шона О'Малли. И я знаю, что люди говорят, что это легкая победа [для О'Мэлли], но такова специфика дивизиона. Я говорю прямо сейчас, я предсказываю поражение [О'Мэлли]. Я предсказываю, что Чито снова победит Шона», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Вера победил О'Мэлли техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 августа 2020 года на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.