Чарльз Оливейра сделал заявление после снятия с UFC 294

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) заявил, что он не успел бы восстановиться к реваншу с действующим чемпионом Исламом Махачевым (24-1).

«Многие из вас уже знают, что произошло, — сказал бразилец в соцсетях. — Я выбыл из турнира UFC в Абу-Даби из-за того, что произошло сегодня на моей последней тренировке в Бразилии. Мне нельзя лететь с таким серьезным рассечением. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу восстановиться за такое короткое время и дать бой. Мы приняли решение сняться. Многие сейчас осуждают меня, но я не могу выйти на этот бой, готовым на 80 процентов. Этот поединок очень важен для меня, многое поставлено на карту, и я должен быть готов к нему на все 120 процентов».

Оливейру заменит действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-2). Бой состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.