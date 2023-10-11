UFC официально подтвердил, что Махачев подерется с Волкановски на UFC 294

Россиянин Ислам Махачев официально подерется с австралийцем Александром Волкановски на UFC 294.

Пресс-служба UFC сообщила, что бразилец Чарльз Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым в главном событии турнира.

Ранее глава UFC Дана Уайт сообщил, что Оливейра получил серьезное рассечение брови 9 октября в пятом раунде спарринга.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.