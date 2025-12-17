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Гаджиев: «Я бы хотел посмотреть посмотреть бой Яна против Умара Нурмагомедова»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе россиянина Петра Яна в реванше над грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

«Было вполне вероятно, что Петр Ян завоюет пояс, учитывая высокий темп, который набрал Двалишвили. Мераб просто устал. Более того, Петр показал свой не самый лучший бой, он может драться лучше. Думаю, мы еще увидим какой-нибудь зубодробительный поединок в исполнении Яна. Я бы хотел посмотреть бой Петра против Умара Нурмагомедова. Для российской аудитории это самое интересное, что может быть сегодня», — сказал Гаджиев «СЭ».

7 декабря Ян победил Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 единогласным решением и спустя 5 лет вернул пояс чемпиона в легчайшем весе.

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Петр Ян
Умар Нурмагомедов
Камил Гаджиев
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