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Сирил Ган — о поражении Джонсу: «Нас все устраивало»

Давид Хачатрян
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Экс-претендент на титул UFC в тяжелом весе Сирил Ган (11-2) рассказал, как переживал поражение экс-чемпиону в полутяжелом и действующему чемпиону в тяжелом весе Джону Джонсу (27-1).

«Мы были уверены в себе, нас все устраивало, — сказал Ган в интервью Джону Гудену. — Я был счастлив оказаться там и драться, а потом бум… это был ужасный момент. Это был очень неприятный момент… Мы вернулись в зал и сосредоточились на моем будущем.

Но социальные сети… я понимаю, что люди были очень разочарованы. Люди ожидали от меня большего, может быть, сюрприза, а получилось не то, что они ожидали. Когда они разочаровываются, это очень плохо».

Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Джон Джонс
Сирил Ган
UFC
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