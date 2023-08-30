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Сегодня, 10:00

Александр Волков назвал самого сложного соперника для Павловича

Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (36-10) считает, что Сирил Ган (11-2) — самый сложный соперник для Сергея Павловича (18-1).

«Самый сложный соперник для Волкова? Скорее всего, [Сирил] Ган, — сказал Волков в интервью Вадиму Тихомирову. — Из опыта моего поединка с ним, Ган очень неплохо разрывает дистанцию, он может избегать рубки с Сергеем, которая удается Сергею в самом начале. Ган, скорее всего, для него будет сложноват, тем более Ган — левша, бьет на разных уровнях.

Пока что мы видели Сергея только с панчерами, которые бьют только руками, которые готовы с ним зарубиться. Мы еще не видели Сергея с человеком, который бы передвигался по октагону, бил ногами по разным уровням, менял бы стойки. Тут, я думаю, Сергею придется поработать над тактическим планом».

Павлович в прошлом бою нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o5X42fBIji8
Александр Волков (единоборства)
Сергей Павлович
Сирил Ган
UFC
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