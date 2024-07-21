Сидельников: «У Штыркова мало шансов против Минеева в бою по правилам ММА»

Бывший боец Bellator Кирилл Сидельников оценил шансы Владимира Минеева и Ивана Штыркова в поединке по правилам ММА.

«Не думаю, что у Ивана в этот раз будет намного больше шансов. Он хороший универсальный боец ММА, но суперборьбой, как у Магомеда Исмаилова, не отличается. Давайте проанализируем бои Владимира и Магомеда по правилам ММА. Первый раунд у Магомеда получался, а остальные — совсем нет. Вова хорошо поднатаскался в борьбе в Дагестане и в боях с Магомедом. Здесь будет если не избиение, то интересный бой, к которому Штыркову придется тяжело готовиться.», — сказал Сидельников кVprognoze.

После завершения боксерского поединка между Минеевым и Магомедом Исмаиловым промоутер Камил Гаджиев заявил, что следующий бой владимир в конце года проведет против Ивана Штыркова по правилам ММА в рамках промоушена RCC.