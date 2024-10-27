Раисов заявил, что Анкалаев не впечатлил Уайта на турнире UFC 308

Российский боец-легковес АСА Юсуф Раисов прокомментировал выступление Магомеда Анкалаева в поединке с Александром Ракичем на UFC 308.

«Дана Уайт говорил, что Магомед должен впечатлить. Я думаю, что он не впечатлил Уайта все-таки. Но Ракич все 15 минут бегал, тяжело было финишировать такого оппонента. Магомед выиграл, поэтому все мы победили», — приводит слова Раисова MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 308 в Абу-Даби Анкалаев одолел Ракича единогласным решением судей, забрав два из трех раундов.