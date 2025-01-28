Штырков рассказал, что дал бы ничью в бою Двалишвили и Нурмагомедова

Российский боец полутяжелого веса Иван Штырков прокомментировал поражение Умара Нурмагомедова от Мераба Двалишвили на турнире UFC 311.

«Я смотрел весь бой Двалишвили и Нурмагомедова, и не видел того, чтобы Мераб проиграл. Я видел, что Мераб больше пропустил в ударке. А борьба? Сколько раз он Умара перевел и бросил, а сколько не смог его перевести Нурмагомедов? Перелом руки? Это уже нюансы, которые невозможно просчитать. И чемпиона не меняют, если бой с претендентом равный. Это логичное и адекватное правило. Бой был равным. У нас есть чемпион. Зачем его менять? Претендент показал хороший и равный бой. Но ты же заявлял, что именно ты лучше, а ты не лучше. Плюс-минус. Почему тебе должны отдать победу? Я бы дал ничью, но суть не меняется. Претендент должен не быть достойным титула или равным чемпиону, а именно забирать пояс», — сказал Штырков MMA.Metaratings.ru.

В поединке за звание чемпиона UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова. Судьи единогласно признали его превосходство.

До этого боя Нурмагомедов выступал на турнире UFC on ABC 7 в августе 2024 года. Там он одержал победу над Кори Сэндхагеном, получив единогласное решение судей. Теперь в его активе 18 побед и одно поражение.

Предыдущий бой Двалишвили провел на турнире UFC 306 в сентябре 2024 года, где выиграл у Шона О'Мэлли единогласным решением судей. Он имеет 19 побед и четыре поражения.