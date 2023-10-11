Штырков — о бое между Чимаевым и Костой: «Не знаю, сколько сил нужно, чтобы переехать бразильца»

Российский боец Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка между Хамзатом Чимаевым и Пауло Костой в рамках UFC 294.

«Здесь много неоднозначных вещей. Чимаев поднимается в 84 кг. Вес ему гонять тяжело. Но драться в 84 кг — не одно и тоже, что весить как боец 84 кг. В этом весе он не проводил боев с такими физически одаренными оппонентами как Коста. Три раунда бразилец работает очень жестко. На пять раундов его может не хватить из-за большого объема мышечной массы, он вкладывается в свои действия. В 77 кг Чимаев забирал габаритами. «Ел» физухой. С Бернсом не получилось, хотя его не назовешь габаритным бойцом. Хамзат может противопоставить Косте свою борьбу. Не знаю, сколько нужно сил, чтобы переехать бразильца, потому что его особо никто в борьбе переехать не смог. Он нормально защищается и сам может поддавить. Непонятно, какую тактику выберет Чимаев. Не могу однозначно отдать ему победу. Он пропускает. У Косты совершенно другой удар. Проблемы точно будут. 60 на 40 в пользу Чимаева», — приводит MMA.Metaratings.ru слова Штыркова.

Поединок запланирован на 21 октября. На счету 29-летнего Чимаева 12 побед и ни одного поражения в ММА. В активе 32-летнего Косты 2 поражения при 14 победах.

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что бой Косты и Чимаева под вопросом. Бразилец в преддверии поединка получил травму и перенес операцию на локте. Спортсмен отмечал, что ему наложили 10 швов. Однако менеджер Чимаева Махди Шаммас 11 октября сообщил, что Коста пока не снялся с поединка.