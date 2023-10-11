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Сегодня, 14:30

Ислам Махачев на UFC 294: кто соперник и дата боя, где смотреть трансляцию

Соперником Махачева на UFC 294 станет Волкановски вместо травмированного Оливейры
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев.
Фото Известия

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет бой с чемпионом UFC в полулегкой весовой категории Александром Волкановски на UFC 294 в субботу, 21 октября. Изначально россиянин должен был встретиться с Чарльзом Оливейрой. Поединок должен был стать реваншем — первый бой годом ранее закончился победой Махачева удушающим во втором раунде.

Однако экс-чемпион UFC в легком весе был вынужден сняться с UFC 294 из-за травмы — Оливейра получил серьезное рассечение брови 9 октября в пятом раунде спарринга. Таким образом, 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби его заменит Волкановски. Их поединок с Махачевым станет главным событием вечера.

Права на показ боев UFC в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». Основной кард UFC 294 будет транслировать федеральный канал «Матч ТВ», турнир в полном объеме можно посмотреть на «Матч Боец!». Начало прелимов запланировано на 17.00 по московскому времени, основной кард стартует в 21.00 мск.

Следить за турниром можно с помощью официальной платформы UFC Fight Pass, на которой пройдет трансляция всех поединков UFC 294 в прямом эфире. Также за турниром американского промоушена можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru в разделе трансляций.

Ислам Махачев. UFC 294: как и где смотреть трансляцию боев турнира в России (ТВ и онлайн)

Ислам Махачев
ММА
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