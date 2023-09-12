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Сегодня, 09:52

Шон Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории

Давид Хачатрян
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Шон Стрикленд.
Фото Global Look Press

Новый чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) впервые в своей карьере вошел в топ-10 рейтинга pound for pound.

32-летний американец поднялся на восьмую строчку и опередил таких бойцов, как Александр Пантожа (26-5), Макс Холлоуэй (25-7) и Иржи Прохазка (29-3).

Стрикленд победил Исраэля Адесанью (24-3) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

Шон Стрикленд
UFC
ММА
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