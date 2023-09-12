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Сегодня, 09:13

Александр Волков поднялся в рейтинге тяжеловесов UFC

Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес Александр Волков (37-10) поднялся с 7-й на 6-ю строчку рейтинга тяжелого веса UFC, в то время как Тай Туиваса (15-6) опустился на две строчки вниз — на 8-ю.

Также в рейтинге поднялся Сергей Спивак (16-4), который оказался на 7-й строчке.

Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Волков идет на серии из трех побед. В марте на UFC Fight Night 221 он победил Александра Романова (17-2) техническим нокаутом в первом раунде.
Александр Волков (единоборства)
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