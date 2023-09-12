Александр Волков поднялся в рейтинге тяжеловесов UFC
Российский тяжеловес Александр Волков (37-10) поднялся с 7-й на 6-ю строчку рейтинга тяжелого веса UFC, в то время как Тай Туиваса (15-6) опустился на две строчки вниз — на 8-ю.
Также в рейтинге поднялся Сергей Спивак (16-4), который оказался на 7-й строчке.
Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Волков идет на серии из трех побед. В марте на UFC Fight Night 221 он победил Александра Романова (17-2) техническим нокаутом в первом раунде.
Новости