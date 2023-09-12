UFC отменила бой Хусейна Асхабова после его ареста в Таиланде

UFC отменила поединок в полусреднем весе между Хусейном Асхабовым (23-1) и Даниэлем Пинедой (28-15), который должен был состояться 7 октября на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN MMA.

Поединок был отменен вскоре после того, как стало известно, что Асхабов подозревается в похищении и пытках человека в Таиланде.

«UFC в курсе недавнего ареста и обвинений в адрес Хусейна Асхабова, — говорится в заявлении промоушена. — Организация продолжит собирать дополнительную информацию об этом инциденте. UFC даст возможность закончить юридический процесс, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления, однако поединок, запланированный на 7 октября, отменен».

Асхабов дебютировал в UFC 18 февраля на UFC Fight Night 219 с поражения. Он проиграл Джамаллу Эммерсу (19-6) единогласным решением судей.