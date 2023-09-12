Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:55

UFC отменила бой Хусейна Асхабова после его ареста в Таиланде

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хусейн Асхабов.
Фото Соцсети

UFC отменила поединок в полусреднем весе между Хусейном Асхабовым (23-1) и Даниэлем Пинедой (28-15), который должен был состояться 7 октября на UFC Fight Night 226 в Лас-Вегасе, США, сообщает ESPN MMA.

Поединок был отменен вскоре после того, как стало известно, что Асхабов подозревается в похищении и пытках человека в Таиланде.

«UFC в курсе недавнего ареста и обвинений в адрес Хусейна Асхабова, — говорится в заявлении промоушена. — Организация продолжит собирать дополнительную информацию об этом инциденте. UFC даст возможность закончить юридический процесс, прежде чем делать какие-либо дополнительные заявления, однако поединок, запланированный на 7 октября, отменен».

Асхабов дебютировал в UFC 18 февраля на UFC Fight Night 219 с поражения. Он проиграл Джамаллу Эммерсу (19-6) единогласным решением судей.

Хусейн и&nbsp;Хасан Асхабовы. Братьев Асхабовых арестовали в Таиланде за пытки и кражу. Бойцы обнесли виллу почти на 400 тысяч долларов

Хусейн Асхабов
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
СКА вновь отправил Матвея Мичкова в аренду в «Сочи»
Россия в товарищеском матче проиграла олимпийской сборной Египта
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон Стрикленд вошел в топ-10 рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от категории

Макс Холлоуэй и Джош Эммет могут подраться 2 декабря на UFC Fight Night
Новости
RSS RSS
Все новости