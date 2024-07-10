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Шон О'Мэлли: «Алекс Перейра делает много ошибок»

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) считает, что стиль чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры (11-2) не подходит для бокса.

«На мой взгляд, стиль Алекса Перейры не совсем подходит для бокса. Он делает много ошибок. У него есть мощный удар левой рукой, но он слишком высоко поднимает подбородок.

Он сильно бьет, и я думаю, это зависит от того, с кем он будет драться. Деонтей Уайлдер был бы для него хорошим соперником. Я бы посмотрел их бой», — сказал О’Мэлли на Timbo Sugar Show.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Шон О`Мэлли
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