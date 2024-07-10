Шон О'Мэлли: «Илия Топурия станет следующим Коди Гарбрандтом»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что чемпион в полулегком весе Илия Топурия (15-0) вскоре начнет терпеть поражения.

«Я написал в своем твиттере: «Почему Илия выше меня в рейтинге pound-for-pound? Он на 5 дюймов ниже и у него было меньше защит титула». Это просто факты, я не пытался пошутить. Я получил много негативных комментариев. Но, друг мой, мне действительно неважно, где я нахожусь в рейтинге лучших бойцов.

Я считаю, что Илия станет следующим Коди Гарбрандтом. Он уже выиграл один небольшой бой, как Гарбрандт выиграл у Доминика Круза. Однако в ближайшее время его может победить Макс Холлоуэй, и тогда все пойдет по накатанной. Хотя я чувствую, что Илья — один из самых опытных бойцов в UFC», — сказал О'Мэлли на своем подкасте.

О'Мэлли победил Марлона Веру (23-9) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-44). Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Топурия нокаутировал Александра Волкановски (26-4) во втором раунде и стал новым чемпионом в полулегком весе. Бой состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.