Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:17

Адесанья: «Дю Плесси не стал бы чемпионом, если бы не я, Нганну и Усман»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) признался, что рад за экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7), который вернулся на победную серию.

«Я дрался с местным героем Робом Уиттакером, который одержал блестящую победу неделю или две назад. Но я дрался с ним и впервые защищал свой пояс на вражеской территории, — сказал Адесанья в интервью TODAY. — Я сказал: «Знаете что? Я сделаю из этого шоу». И я сделал. Это было прекрасно. Мы дрались дважды. У нас всегда есть история, но я рад, что он вернулся к победам, и он придет за мной, так что я должен быть готов».

Также Адесанья заявил, что действующий чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) должен уважать африканцев, которые «проложили ему путь» в UFC.

«Я считаю, что нужно чтить тех, кто пришел до тебя, — сказал Адесанья. — Он говорит: «Я настоящий африканский чемпион», но послушай, ты бы не смог добиться того, чего добился у себя дома в Южной Африке, если бы я, Франсис Нганну и Камару Усман не проложили тебе путь».

Адесанья подерется с дю Плесси 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Исраэль Адесанья
Роберт Уиттакер
UFC
ММА
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев победил первую ракетку мира Синнера в четвертьфинале Уимблдона
Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли: «Илия Топурия станет следующим Коди Гарбрандтом»

Дана Уайт: «UFC не монополисты. Мы просто лучшие»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости