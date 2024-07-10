Адесанья: «Дю Плесси не стал бы чемпионом, если бы не я, Нганну и Усман»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) признался, что рад за экс-чемпиона в среднем весе Роберта Уиттакера (26-7), который вернулся на победную серию.

«Я дрался с местным героем Робом Уиттакером, который одержал блестящую победу неделю или две назад. Но я дрался с ним и впервые защищал свой пояс на вражеской территории, — сказал Адесанья в интервью TODAY. — Я сказал: «Знаете что? Я сделаю из этого шоу». И я сделал. Это было прекрасно. Мы дрались дважды. У нас всегда есть история, но я рад, что он вернулся к победам, и он придет за мной, так что я должен быть готов».

Также Адесанья заявил, что действующий чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2) должен уважать африканцев, которые «проложили ему путь» в UFC.

«Я считаю, что нужно чтить тех, кто пришел до тебя, — сказал Адесанья. — Он говорит: «Я настоящий африканский чемпион», но послушай, ты бы не смог добиться того, чего добился у себя дома в Южной Африке, если бы я, Франсис Нганну и Камару Усман не проложили тебе путь».

Адесанья подерется с дю Плесси 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.