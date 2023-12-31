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Сегодня, 10:25

Шон О'Мэлли пообещал нокаутировать Абдул Вахида

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) написал, что он финиширует регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса, который принял ислам и сменил имя на Абдул Вахида (29-0).

«Я вырублю Абдул Вахида», — написал О'Мэлли в соцсети X.

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Позже он был арестован за нарушение условий домашнего ареста.

Шон О`Мэлли
UFC
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