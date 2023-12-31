Генри Сехудо: «Шавкат Рахмонов — гребаный зомби»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) похвалил казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), который ни разу за свою карьеру не довел бой до решения судей.

«У Шавката Рахмонова 18 боев и 18 досрочных побед! Я не знаю, как это объяснить. Это просто гребаный зомби, который уничтожает своих соперников. Он не закончит свою работу, пока не разделается со своей жертвой. Я думаю, Шавкат в двух победах от титульника. Я бы хотел увидеть бой Рахмонова против Колби Ковингтона. Это было бы очень крутое противостояние», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.