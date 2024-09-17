Шевченко возглавила рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от категории среди женщин

В рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории среди женщин чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко (24-4) поднялась с третьей строчки на первую, обойдя чемпионку минимального веса Вейли Жанг (25-3) и Алексу Грассо (16-4).

Шевченко победила Грассо в третьем поединке единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.