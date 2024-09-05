Шевченко: «Я должна победить Грассо досрочно, не доводя дело до решения судей»

Экс-чемпионка наилегчайшего веса UFC Валентина Шевченко (23-4) уверена, что в реванше с чемпионкой наилегчайшего веса Алексой Грассо (16-3) она победила. По ее мнению, в третьем поединке она не должна доводить бой до решения судей.

«Мы знаем, почему этот бой состоится. В прошлый раз была ничья из-за ошибки одного из судей. Если бы не эта ошибка, победа была бы за мной. Я услышала счет и подумала: «Боже мой, трудно поверить, что это происходит». Надеюсь, это произошло случайно и не было сделано специально по личным причинам. Я должна обязательно досрочно закончить бой и не допустить, чтобы он перешел на судейские карточки», — сказала Шевченко ESPN MMA.

Грассо и Шевченко подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.