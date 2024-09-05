Мухаммад: «Фергюсон больше заслуживает боя за титул, чем Рахмонов»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (24-3) не считает, что третий номер рейтинга в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) заслуживает боя за титул.

«Откровенно говоря, Тони Фергюсон больше заслуживает титульного боя, чем Рахмонов», — написал Мухаммад в соцсети X.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.