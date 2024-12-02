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2 декабря, 23:15

Шавкат Рахмонов против Иэна Гэрри: время начала и где смотреть бой UFC 310

Шавкат Рахмонов и Иэн Гэрри встретятся на турнире UFC 310
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Боец UFC из Кахастана Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press

Шавкат Рахмонов из Казахстана и Иэн Мачадо Гэрри из Ирландии проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря. Основной кард шоу начнется в 6.00 по московскому времени. Выход Рахмонова и Гэрри в соглавном событии вечера ожидается после 7.00 мск.

Рахмонову — 30 лет, он провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.

Гэрри — 27 лет, в его профессиональном рекорде 15 побед в 15 поединках. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.

В прямом эфире бои главного карда UFC 310 будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайт matchtv.ru, онлайн-платформа UFC Fight Pass, стриминговые сервисы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Расписание и результаты боев турнира UFC 310 вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей о UFC на сайте «СЭ».

Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
UFC
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