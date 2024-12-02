Александр Волков против Сирила Гана: время начала и где смотреть бой UFC 310

Россиянин Александр Волков и француз Сирил Ган проведут бой в тяжелом весе на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, 8 декабря. Основной кард шоу начнется в 6.00 по московскому времени. Выход Волкова и Гана в октагон ожидается в 7.00 мск.

Волкову — 36 лет, в его профессиональном рекорде 38 побед и 10 поражений. Гану — 34 года, у него 12 побед и два поражения.

Ранее Волков и Ган встречались в июне 2021 года в заглавном событии турнира UFC Fight Night. Француз тогда одержал победу.

В прямом эфире бои главного карда UFC 310 покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформа UFC Fight Pass, стриминговые сервисы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Расписание и результаты боев турнира UFC 310 вы можете отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей о UFC на сайте «СЭ».