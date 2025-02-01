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Шара Буллет вышел на бой против Пэйджа с флагом России

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Шара Буллет выходит на бой против Майкла Пэйджа.

Российский боец среднего веса Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов вышел на бой против англичанина Майкла Пэйджа на турнире UFC Fight Night 250 с российским флагом.

Во время выхода флаг нес тренер Магомедова Гор Азизян.

Турнир UFC Fight Night 250 проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок Шары Буллета и Майкла Пэйджа стал со-главным боем ивента.

На счету 30-летнего Магомедова 15 побед и ни одного поражения в карьере. Он выходил на все свои бои в UFC с флагом России.

У 37-летнего Пэйджа 22 победы и 3 поражения.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, Павлович победил Розенстрайка: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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