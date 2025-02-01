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Сегодня, 21:45

Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) — Майкл Пэйдж: началась прямая трансляция боя UFC

Шара Буллет проведет поединок с Майклом Пэйджем на UFC Fight Night
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Началась трансляция поединка между российским бойцом Шарабудтином Магомедовым (более известным как Шара Буллет) и британцем Майклом Пэйджем на турнире UFC Fight Night 250.

Бой проходит в статусе соглавного события вечера ММА на anb Arena спортивного комплекса Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Где смотреть бой Шара Буллет — Майкл Пэйдж на UFC Fight Night 250

Бой между Магомедовым и Пэйджем, как и все поединки главного карда UFC Fight Night 250 в прямом эфире показывают телеканалы «Матч! Боец», «Матч ТВ», сайт matchtv.ru, официальное приложение UFC Fight Pass, а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в ретрансляции эфира федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250. Следить за результатами боев 1 февраля в Саудовской Аравии можно в матч-центре и ленте новостей UFC на нашем сайте.

ММА UFC: Магомедов — Пэйдж

Статистика перед боем Шара Буллет — Майкл Пэйдж на UFC Fight Night 250

Шарабутдину Магомедову — 30 лет. Его рекорд в профессиональных ММА — 15 побед при нуле поражений. Предыдущим соперником Шары Буллета был представляющий Армению россиянин Армен Петросян в рамках UFC 308 (26 октября 2024 года), которого дагестанец победил нокаутом после двойного бэкфиста на исходе второго раунда.

Майклу Пэйджу — 38 лет. В профессиональной карьере Пэйдж одержал 22 победы и потерпел 3 поражения. Предыдущее появление Венома в клетке — 30 июня 2024 года на турнире UFC 303. Тогда британец единогласным решением судей проиграл ирландцу Иэну Гэрри.

Главные бои UFC Fight Night 250 Адесанья&nbsp;&mdash; Имавов, Шара Буллет&nbsp;&mdash; Пэйдж, Павлович&nbsp;&mdash; Розенстрайк. Шара Буллет против Пэйджа, бой Имавова с Адесаньей, возвращение Павловича: онлайн-трансляция UFC Fight Night 250

Майкл Пэйдж
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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