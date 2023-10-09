Шара Буллет рассказал, как лишился переднего зуба: «Выбежали из чайханы и помесили друг друга»

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) заявил, что потерял передний зуб в ходе драки на улице.

«Разговор пошел неприятный, и не в то русло ушло. Сейчас мы с ним дружим, но тогда мы не знакомы были, оба всплылили. Не стали друг друга слушать, что-то выяснять, и просто выбежали из чайханы и там помесили друг друга. Друг другу нанесли телесные повреждения. Я зуб потерял, он тоже пропустил удар», — сказал Буллет в интервью «СЭ».

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.