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Боец UFC Брайс Митчелл задушил оленя голыми руками

Давид Хачатрян
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Американский полулегковес Брайс Митчелл (16-1) рассказал, как охотился на оленя.

«Я охотился с арбалетом, и у меня прицел был приклеен на скотч. Видимо, когда я вышел в лес, скотч ослаб, и я стрелял и промахивался. Я не шучу. Я звал лань около двух с половиной часов. Она уснула, я выстрелил и промахнулся. Я просто сказал себе, что попытаюсь взять ее руками.
Я подождал, пока он снова уснет, и очень тихо подошел и сказал: «Черт возьми, я сделаю это». Прежде чем провести удушающий прием, я написал своему тренеру и попросил его помочь. Потом просунул левую руку и начал душить, пока она не умерла», — сказал Митчелл на OverDogs Podcast.

Митчелл в прошлом бою одолел Дэна Иге (17-7) единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 23 сентября на UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе, США.

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