«Пират идет за титулом»: Шара Буллет получил американскую визу

Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (12-0) следующий поединок может провести на территории США, так как ему одобрили американскую визу. Об этом сообщил сам Магомедов у себя в соцсетях.

«Привет, Америка! Пират идет за титулом UFC», — написал боец в соцсетях.

Магомедов дебютировал в UFC с победы над Бруну Сильвой (23-10) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.