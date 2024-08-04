Шара Буллет победил Михала Олексейчука единогласным решением судей на UFC on ABC 7

Российский боец среднего веса Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) победил поляка Михала Олексейчука в со-главном поединке турнира UFC on ABC 7.

Шара Буллет выиграл единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

У 30-летнего Магомедова 14 побед в 14 поединках в профессиональной карьере в ММА. Россиянин выиграл третий поединок из трех в UFC.

У 29-летнего Олексейчука 19 побед и 9 поражений.

В главном бою UFC on ABC 7 встретятся россиянин Умар Нурмагомедов и американец Кори Сэндхаген.