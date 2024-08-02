Шара Буллет оказался тяжелее своего соперника перед турниром UFC в Абу-Даби

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, и поляк Михал Олексийчук прошли процедуру взвешивания перед турниром UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Оба спортсмена уложились в лимит средней весовой категории. Вес Магомедова составил 84,37 кг. Поляк показал на весах 83,91 кг.

Бой между Магомедовым и Олексийчуком станет со-главным событием турнира UFC on ABC, который состоится в ночь с 3 на 4 августа.

Ранее в карьере Магомедов одержал 13 побед в 13 поединках. На счету Олексийчука 19 выигранных боев и восемь поражений в ММА.