Сэндхаген: «Тренер Усмана и Гейджи сделал из меня гораздо более точного и аккуратного ударника»

Американский боец Кори Сэндхаген рассказал о работе с известным тренером Тревором Уиттманом.

«Тревор сделал из меня гораздо более точного и аккуратного ударника. Мой футворк стал лучше, а удары точнее и тяжелее. Тревор — это тренер, который уделяет большое внимание деталям. Работать с ним было большим удовольствием», — приводит слова Сэндхагена MMA.Metaratings.ru.

3 августа в Абу-Даби в рамках турнира UFC on ABC 7 Сэндхаген встретится с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.