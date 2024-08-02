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Сегодня, 09:48

Сэндхаген: «Тренер Усмана и Гейджи сделал из меня гораздо более точного и аккуратного ударника»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Американский боец Кори Сэндхаген рассказал о работе с известным тренером Тревором Уиттманом.

«Тревор сделал из меня гораздо более точного и аккуратного ударника. Мой футворк стал лучше, а удары точнее и тяжелее. Тревор — это тренер, который уделяет большое внимание деталям. Работать с ним было большим удовольствием», — приводит слова Сэндхагена MMA.Metaratings.ru.

3 августа в Абу-Даби в рамках турнира UFC on ABC 7 Сэндхаген встретится с российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
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