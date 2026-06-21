UFC Fight Night 280: дата и время турнира, полный кард, где смотреть
27 июня состоится турнир UFC Fight Night 280 в Баку
В субботу, 27 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 280. Вечер ММА пройдет на площадке «Национальной гимнастической арены» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 19.00 мск.
Основной кард UFC Fight Night 280
- Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес
- Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
- Назим Садыхов — Матеус Камило
- Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон
- Бруно Феррейра — Икрам Алискеров
- Абусупиян Магомедов — Михал Олексийчук
Предварительный кард UFC Fight Night 280
- Эрик Нолан — Фарман Хасанов
- Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер
- Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев
- Хавьер Рейес — Каан Офли
- Даниил Донченко — Теодор Берггрен
- Бекзат Алмахан — Жан Мацумото
- Джефферсон Насименто — Тахир Абдуллаев
Где смотреть трансляцию
В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.
Новости