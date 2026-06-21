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UFC Fight Night 280: дата и время турнира, полный кард, где смотреть

27 июня состоится турнир UFC Fight Night 280 в Баку
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рафаэль Физиев.
Фото Global Look Press

В субботу, 27 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 280. Вечер ММА пройдет на площадке «Национальной гимнастической арены» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 19.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 280

  • Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес
  • Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра
  • Назим Садыхов — Матеус Камило
  • Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон
  • Бруно Феррейра — Икрам Алискеров
  • Абусупиян Магомедов — Михал Олексийчук

Предварительный кард UFC Fight Night 280

  • Эрик Нолан — Фарман Хасанов
  • Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер
  • Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев
  • Хавьер Рейес — Каан Офли
  • Даниил Донченко — Теодор Берггрен
  • Бекзат Алмахан — Жан Мацумото
  • Джефферсон Насименто — Тахир Абдуллаев

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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