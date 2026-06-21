UFC Fight Night 280: дата и время турнира, полный кард, где смотреть

В субботу, 27 июня, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 280. Вечер ММА пройдет на площадке «Национальной гимнастической арены» в Баку (Азербайджан). Начало — в 16.00 по московскому времени. Основной кард ожидается в 19.00 мск.

Основной кард UFC Fight Night 280

Рафаэль Физиев — Мануэль Торрес

Шарабутдин Магомедов — Мишель Перейра

Назим Садыхов — Матеус Камило

Асу Алмабаев — Чарльз Джонсон

Бруно Феррейра — Икрам Алискеров

Абусупиян Магомедов — Михал Олексийчук

Предварительный кард UFC Fight Night 280

Эрик Нолан — Фарман Хасанов

Абдул-Рахман Яхьяев — Джулиус Уокер

Нурсултон Рузибоев — Андрей Пуляев

Хавьер Рейес — Каан Офли

Даниил Донченко — Теодор Берггрен

Бекзат Алмахан — Жан Мацумото

Джефферсон Насименто — Тахир Абдуллаев

Где смотреть трансляцию

В прямом эфире трансляцию турнира UFC Fight Night 280 в России покажут платформе UFC Fight Pass (по платной подписке), телеканалах «Матч! Боец», «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию главных событий UFC Fight Night 280. Результаты поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.