Шара Буллет и Физиев проведут поединки на турнире UFC в Баку

Стали известны главные поединки турнира UFC Fight Night в Баку.

В среднем весе российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретится с бразильцем Мишелем Перейрой.

В тяжелой весовой категории азербайджанец Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом.

На счету 31-летнего Магомедова 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. у 32-летнего Перейры 32 победы при 15 поражениях, еще 2 боя признаны несостоявшимися.

Рекорд 33-летнего Физиева — 13 побед и 5 поражения, рекорд Торреса — 17 побед и 3 поражения.

Мероприятие пройдет 27 июня.