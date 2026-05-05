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5 мая, 15:00

UFC 328 Чимаев — Стрикленд: дата и время начала, кард боев, где смотреть онлайн трансляцию

Турнир по смешанным единоборствам UFC 328 состоится в США
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир UFC 328 состоится в ночь на воскресенье, 10 мая. Бои будут проходить на арене «Пруденшл Центр» в Ньюарке (США), начало ранних прелимов — в 0.00 по московскому времени, предварительного карда — в 2.00, основного карда — в 4.00.

Кард турнира UFC 328

Основной кард

Титульный бой. Хамзат Чимаев (15-0) — Шон Стрикленд (30-7)

Титульный бой. Джошуа Ван (16-2) — Татсуро Таира (18-1)

Александр Волков (39-11) — Валдо Кортес-Акоста (17-2)

Шон Брэди (18-2) — Хоакин Бакли (21-7)

Кинг Грин (34-17-1-1) — Джереми Стивенс (28-20)

Предварительный кард

Атеба Гаутье (10-1) — Оззи Диас (10-3)

Джоэл Альварес (23-3) — Ярослав Амосов (29-1)

Грант Доусон (23-3-1) — Матеуш Ребецки (20-4)

Джим Миллер (38-19-0-1) — Джерад Гордон (21-8-0)

Ранние прелимы

Роман Копылов (14-5) — Марко Тулио (14-2)

Пэт Сабатини (21-5) — Уилльям Гомис (15-3)

Байсангур Сусуркаев (11-0) — Джорден Сантос (11-2)

Клэйтон Карпентер (8-2) — Хосе Очоа (8-2-0-1)

Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В полном объеме турнир покажут UFC Fight Pass, канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (платно). С 1.00 мск трансляцию также будут вести канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

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