Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 14:46

Шара Буллет был готов заменить Чимаева в поединке с Уиттакером за 1 миллион долларов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанного стиля Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет был готов выйти в поединке против австралийца Роберта Уиттакера вместо представителя ОАЭ Хамзата Чимаева, который снялся из-за проблем со здоровьем.

«Я бы согласился, если было бы правильное предложение. За тот же гонорар, который получил бы Чимаев за этот бой. Миллион? Да, где-то так», — сказал Магомедов ТАСС.

Чимаева заменит россиянин Икрам Алискеров. Бой возглавит турнир UFC on ABC 6, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: ТАСС
Икрам Алискеров
Роберт Уиттакер
Хамзат Чимаев
Шарабутдин Магомедов
1
1
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду-2024 на дистанции 200 м брассом
В Италии вооруженные бандиты ограбили дом Роберто Баджо
В МИДе сообщили о переговорах РФ о безвизовом режиме с девятью странами
Словакия – Украина, 21 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Евро-2024
Личного телохранителя Зеленского обвинили в захвате власти
При атаке дронов ВСУ на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС РФ
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет уложился в лимит среднего веса перед турниром UFC on ABC 6

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости