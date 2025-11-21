Сперцян пожелал Царукяну удачи перед поединком с Хукером на UFC Fight Night 265
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян пожелал удачи российско-армянскому бойцу Арману Царукяну перед поединком с австралийцем Дэном Хукером на UFC Fight Night 265.
«Давайте вместе пожелаем Арману удачи завтра! Вперед, брат», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.
Бой первого номера рейтинга UFC в легком весе Царукяна и Хукера возглавит турнир UFC Fight Night 265, который пройдет на «ABHA Арене» в Дохе (Катар) в субботу, 22 ноября.
Источник: Telegram-канал Эдуарда Сперцяна
