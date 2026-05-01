Шамиль Газиев — Брандо Перичич: онлайн-трансляция боя UFC, где смотреть

Шамиль Газиев из Бахрейна и Брандо Перичич из Австралии встретятся в поединке главного карда турнира UFC Fight Night в Перте (Австралия) в субботу, 2 мая. Начало боя — после 14.00 по московскому времени.

Следить за результатами боев турнира можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Шамилю Газиеву 36 лет, он провел 16 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав 14 побед и потерпев 2 поражения. В профессиональном рекорде 31-летнего Брандо Перичича — 6 побед и 1 поражение. Бойцы выступают в тяжелом весе.

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