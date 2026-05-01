Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес: онлайн-трансляция боя UFC, где смотреть

Джек Делла Маддалена из Австралии и Карлос Пратес из Бразилии встретятся в главном поединке турнира UFC Fight Night в Перте (Австралия) в субботу, 2 мая. Начало боя — не ранее 15.00 по московскому времени.

Следить за результатами боев турнира UFC Fight Night можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

В прямом эфире бой покажут UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

На счету Маддалены 18 побед и 3 поражения в профессиональных смешанных единоборствах, Пратес одержал 23 победы и потерпел 7 поражений. Бойцы выступают в полусреднем весе.

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