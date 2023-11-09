Сергей Павлович: кто соперник на UFC 295 и время начала трансляции

Россиянин Павлович подерется с британцем Аспиналлом на UFC 295 за за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории

Российский боец Сергей Павлович подерется с британцем Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона в тяжелой весовой категории в соглавном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 295. Мероприятие пройдет в ночь с субботы, 11 ноября, на воскресенье, 12 ноября, на арене Медисон-сквер-гарден в городе Нью-Йорк (США).

Поединок с участием россиянина и британца начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября. Их бой, как и другие титульные бои в UFC, пройдет по формуле «пять раундов по пять минут». Досрочный победитель может быть определен, если произойдет нокаут или технический нокаут, болевой или удушающий прием (сабмишен), дисквалификация одного из спортсменов. В другом случае победителя назовут судьи.

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На счету Сергея Павловича в ММА — 18 побед и одно поражение. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. До UFC боец выступал в промоушене Fight Nights Global, где завоевал пояс чемпиона тяжелого веса.

У 30-летнего Аспиналла в профессиональных ММА — 13 побед и три поражения. Британский тяжеловес выступает в UFC с июля 2020 года.

Россиянин занимает второе место в рейтинге бойцов тяжелого веса. Британец располагается на четвертой строчке.

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